Presunto asesino de César Gastélum revela motivos de su ataque

Según las declaraciones recabadas por medios locales, el móvil se relacionó con "hablar de más" sobre la facción de La Mayiza del Cártel de Sinaloa

Autoridades informaron la detención de Jesús Alberto “N”, alias "El Dron", señalado como uno de los dos presuntos responsables materiales del homicidio del creador de contenido César Gastélum, ocurrido a principios de agosto en la capital sinaloense.

Tras su captura, el imputado habría confesado haber disparado contra el streamer de 24 años y reveló que el ataque estuvo motivado por comentarios que la víctima realizó sobre la facción delictiva conocida como Los Chapitos, vinculada al Cártel de Sinaloa.

Según las declaraciones, el móvil se relacionó con "hablar de más" sobre dicho grupo, además de señalarse durante las investigaciones que Gastélum presuntamente recibía patrocinio de la facción rival denominada La Mayiza.

El ataque registrado en transmisión en vivo

El homicidio se perpetró el pasado 4 de agosto de 2026, cuando Gastélum se encontraba al exterior de un establecimiento de comida rápida en Culiacán esperando un pedido.

En ese momento, la víctima realizaba una transmisión en vivo que captó de forma parcial la agresión armada. Durante los hechos, dos personas que acompañaban al creador de contenido resultaron ilesas.

Posterior al crimen, el Gabinete de Seguridad Federal indicó que entre las líneas iniciales de investigación se contemplaba el análisis de las publicaciones del joven en plataformas digitales, donde solía hacer alusiones a grupos delictivos.

Este suceso se inserta en el contexto de la ola de violencia que impacta a la entidad desde septiembre de 2024, derivada de la confrontación interna entre facciones del Cártel de Sinaloa, un escenario en el que se han registrado agresiones contra otros generadores de contenido en la región.