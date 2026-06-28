Presumen Kendall Jenner y Jacob Elordi romance en Australia

La visita tiene un significado especial debido a que Jacob Elordi nació en Brisbane, ciudad ubicada a pocas horas de Byron Bay.

Kendall Jenner y Jacob Elordi dieron un paso importante en su relación al dejarse ver juntos durante un viaje a Australia, país natal del actor. Las imágenes de la pareja recorriendo las calles de Byron Bay alimentaron las versiones de que ambos decidieron hacer oficial su romance tras varios meses de especulaciones.

Las fotografías fueron difundidas por la plataforma de entretenimiento Deux Moi y muestran a la modelo y al protagonista de 'Euphoria' compartiendo momentos cotidianos en la localidad costera de Nueva Gales del Sur, una de las zonas más visitadas del país oceánico.

Las imágenes que confirmaron la relación

En las instantáneas, Jenner aparece con una chamarra azul y un pañuelo del mismo color, mientras que Elordi viste una sudadera amarilla con capucha. Ambos fueron captados caminando relajadamente por Byron Bay y visitando una cafetería local.

Según los reportes, la pareja ingresó a The Byron Bay General Store, donde el actor realizó algunas compras mientras la empresaria y modelo lo acompañaba. También llamó la atención la presencia de Layla, la mascota de la familia Elordi, que iba junto a ellos durante el recorrido.

Australia, un destino especial para la pareja

La visita tiene un significado especial debido a que Jacob Elordi nació en Brisbane, ciudad ubicada a pocas horas de Byron Bay. De acuerdo con fuentes citadas por medios de entretenimiento, ambos planeaban celebrar juntos el cumpleaños número 29 del actor durante su estancia en Australia.

Personas cercanas a la pareja señalaron que la relación ha evolucionado rápidamente en los últimos meses y que actualmente atraviesan una etapa mucho más seria.

De los rumores a una relación consolidada

Las primeras versiones sobre un posible romance comenzaron a circular en febrero. Aunque inicialmente ninguno de los dos buscaba definir públicamente el vínculo, con el paso del tiempo la cercanía se hizo más evidente.

Fuentes citadas por medios estadounidenses aseguran que Jenner y Elordi comparten amistades y círculos sociales desde hace años, pero que recientemente la relación tomó un rumbo diferente.

El cambio definitivo habría ocurrido durante un viaje a Hawái realizado en mayo. Desde entonces, ambos han sido vistos con frecuencia juntos y, según allegados, mantienen una relación cada vez más sólida, con planes de seguir compartiendo tiempo tanto en Estados Unidos como en Australia.