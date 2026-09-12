Presumen Julia Piquet y Daniel Suárez la espera de su bebé

Tras casarse en Brasil en 2024, la pareja mostró en redes sociales los avances de la espera de su bebé en la recta final.

Julia Piquet se encuentra esperando a su primer hijo junto a su esposo, el piloto mexicano de NASCAR Daniel Suárez. Este acontecimiento marca el inicio de una nueva etapa para la pareja, que ha compartido el proceso de espera con sus seguidores en plataformas digitales.

A través de sus redes sociales, Julia Piquet, la hija menor de Nelson Piquet, el tricampeón mundial brasileño de Fórmula 1, y la modelo holandesa Sylvia Tamsma, compartió una actualización sobre el estado final de su embarazo al cumplir 39 semanas de gestación.

En la publicación compartida desde Carolina del Norte, Piquet posa junto al corredor regiomontano mostrando el avance de su embarazo en la recta final previa al parto. La imagen captó de inmediato la atención y muestras de afecto por parte de familiares, aficionados al automovilismo y miembros de la comunidad digital.

Matrimonio de Julia Piquet y Daniel Suárez

La hermana menor de la modelo Kelly Piquet, Julia Piquet, y el piloto Daniel Suárez contrajeron matrimonio a finales de julio de 2024 en una boda celebrada en Brasilia, Brasil, ciudad natal de ella. Tras comprometerse a finales de 2022, esto después de varios años de noviazgo.