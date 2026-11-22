En historias de Instagram, Ángela Aguilar mostró escenas con Christian Nodal y caballos, sin confirmar proyectos musicales ni audiovisuales.

Ángela Aguilar encendió la conversación entre sus seguidores tras publicar una serie de videos en blanco y negro en sus historias de Instagram, donde se muestra conviviendo con caballos y su mascota junto a su esposo Christian Nodal durante el fin de semana.

La secuencia arranca con la cantante sentada en el suelo frente a un caballo mientras suena “La Estrella Divina” de Antonio Aguilar, y continúa con una toma en la que sonríe al acercarse al animal al ritmo de “Tu vida y mi vida” de Pedro Infante.

Momentos cotidianos sin anuncio oficial

En los siguientes clips aparece Christian Nodal —identificable por sus tatuajes en brazos y manos— abrazando y acariciando a un caballo, antes de cerrar con una escena en la que ambos se encuentran tomados de la mano sobre el pasto junto a un perro negro, musicalizada con “Historia de un amor” de Los Almas Nuevas.

¿Será que preparan sorpresa para sus fans?

Aunque la estética en blanco y negro y la selección musical clásica mexicana despiertan comentarios entre los fans sobre una posible sorpresa o dinámica especial de la pareja, los videos no incluyen mensajes ni adelantos que confirmen un proyecto musical o audiovisual en conjunto, mostrándose como un registro íntimo y cotidiano de su fin de semana.