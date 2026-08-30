Presume J Balvin encuentro con Grupo Frontera

Los músicos intercambiaron mensajes de admiración en Instagram luego de coincidir tras bambalinas en el recital del pasado viernes.

El cantante colombiano J Balvin sorprendió a sus seguidores al compartir un emotivo momento junto a los integrantes de Grupo Frontera, tras acompañarlos durante una de sus recientes presentaciones en vivo.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el astro urbano publicó una fotografía donde aparece posando tras bambalinas junto a los miembros de la agrupación de música regional mexicana, acompañada de un entusiasta mensaje.

"Que chimba de parche anoche con mis hermanos de @grupofrontera rompieron duro!". Agregó el cantante colombiano.

La reacción de la banda no se hizo esperar, respondiendo rápidamente en la publicación.

"Hermano gracias por acompañarnos". Añadió la agrupación en uno de los comentarios.

Esto ocurrió durante el concierto que la agrupación ofreció el viernes 28 de agosto de 2026 en Newark, Nueva Jersey, como parte de su gira "Triste Pero Bien Cbrón Tour".