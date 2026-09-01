Presume Eugenio Derbez caricatura con sus personajes más icónicos

La colorida caricatura junta a figuras como el 'Diablito', 'Ludovico P. Luche' y 'Burro' para repasar su trayectoria actoral.

El actor y comediante mexicano Eugenio Derbez causó nostalgia entre sus seguidores en redes sociales tras publicar una ilustración que reúne a docenas de los personajes más emblemáticos que ha interpretado a lo largo de su carrera en la televisión y el cine.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el comediante difundió una colorida caricatura cargada de detalles donde se aprecia a figuras de sus programas cómicos como "Al derecho y al Derbez", "Derbez en Cuando" y "XHDRBZ", conviviendo en una misma habitación.

Entre las representaciones destacan icónicos personajes como el "Diablito", "El Lonje Moco", "Armando Hoyos", "Barnaby", "Aaron Abasolo", "El Súper Portero", "Nancy Uyuyuy", "Marilyn Manson", "Ludovico Pucheta" de La Familia P. Luche y la voz de 'Burro' en Shrek.

Derbez acompañó la imagen con la pregunta para todos sus seguidores.

"¿Cuál es su personaje favorito?", agregó el comediante.

Desatando miles de interacciones y comentarios de fanáticos que recordaron las frases más populares y escenas clásicas de su trayectoria actoral.

Además de sus conocidos papeles, la imagen incluyó apariciones especiales muy particulares de su entorno personal y laboral.

En la ilustración se puede observar a su fallecida perrita Fiona, a su esposa Alessandra Rosaldo junto a sus hijos biológicos y del mundo del entretenimiento, jugando videojuegos en la sala, e incluso la sorpresiva presencia de "Excelsa", la recordada sirvienta de La Familia P. Luche, descansando al pie del sillón.