Presume Ariana su romance con Ricky tras diez años separados

La actriz Ariana Grande causó impacto en Instagram al publicar fotografías con Ricky Alvarez, acumulando millones de apoyos en redes.

La cantante y actriz estadounidense Ariana Grande sorprendió a sus millones de seguidores al compartir una serie de fotografías personales a través de su cuenta oficial de Instagram, en las cuales se le ve disfrutando de momentos íntimos y afectuosos junto a su pareja, el bailarín y fotógrafo Ricky Alvarez.

Las imágenes, que acumularon millones de interacciones a pocas horas de su publicación, confirman el regreso de la pareja tras haber mantenido un romance hace una década, consolidando públicamente esta nueva etapa de su relación.

Retratos personales y momentos compartidos

Entre la selección de fotografías compartidas por la intérprete se incluyen selfies cotidianos, momentos de descanso e imágenes tomadas durante recorridos al aire libre. En una de las postales más destacadas, Ariana Grande aparece besando tiernamente en la frente a Alvarez, quien posa con los ojos cerrados en un ambiente íntimo.

En otra de las fotografías se observa a la pareja abrazándose en un entorno natural rodeado de vegetación, así como capturas de sus actividades diarias, mascotas y momentos compartidos.

Gran impacto y reacción en redes sociales

La publicación estuvo acompañada únicamente por los símbolos "♡ ! !", desatando una oleada de comentarios de apoyo y muestras de cariño por parte de colegas de la industria del entretenimiento y seguidores de la artista.

El carrusel de imágenes superó rápidamente los 3.9 millones de "me gusta" en Instagram, convirtiéndose en tendencia global y reafirmando el constante interés del público por la vida personal y los proyectos de la cantante.