Presume Anne Hathaway su embarazo en evento de moda

La actriz compartió postales del evento en sus redes sociales tras anunciar en junio la espera del tercer hijo de su familia.

La actriz estadounidense Anne Hathaway captó la atención de los reflectores al asistir a un evento de una marca de moda en la ciudad de Nueva York, donde lució su pancita de embarazo ante los medios y asistentes.

Hathaway acudió al evento acompañada de su esposo, Adam Shulman, portando un conjunto en mezclilla que dejó al descubierto su gestación durante el posado en la alfombra del evento.

Posteriormente, la ganadora del Oscar compartió en su cuenta oficial de Instagram la fotografía de su atuendo junto a un mensaje de felicitación para la firma Moncler, agradeciendo la invitación a la celebración en la que estuvo acompañada por su pareja.

"¡¡¡Felicidades a @moncler por la apertura de la nueva tienda, y gracias por invitarnos a Adam y a mí a celebrarlo contigo!!!". Agregó la actriz.

Anuncio de su próximo bebé

La actriz dio a conocer públicamente la noticia de su gestación a mediados de junio mediante una publicación en sus redes sociales, donde lució su figura con el mensaje "Baby, I'm yours". Con esta llegada darán la bienvenida a su tercer bebé; la pareja, casada desde 2012, ampliará la familia que conforma junto a sus dos hijos, el mayor Jonathan, de 10 años, y el menor Jack, de 6 años.