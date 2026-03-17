Presidente de Corea orgulloso por Oscar's a K-pop Demon Hunters

El mandatario destacó el orgullo que este logro ha generado entre los ciudadanos surcoreanos, tanto dentro del país como en el extranjero.

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, celebró este lunes el reconocimiento internacional obtenido por la película animada 'K-Pop Demon Hunters', que logró dos premios en la más reciente ceremonia de los Oscar.

El mandatario destacó el orgullo que este logro ha generado entre los ciudadanos surcoreanos, tanto dentro del país como entre las comunidades coreanas en el extranjero.

"Expreso mi más profundo agradecimiento a la directora Maggie Kang y a todo el equipo de producción. Han infundido un orgullo inmenso en Corea del Sur y en los coreanos de todo el mundo", escribió el mandatario en sus redes sociales.

La cinta fue reconocida durante la gala celebrada este domingo al obtener los galardones a mejor película de animación y mejor canción original gracias al tema 'Golden'.

Un fenómeno global en streaming

Desde su estreno en junio del año pasado, la producción se convirtió en un auténtico fenómeno internacional dentro de la plataforma Netflix.

De acuerdo con cifras difundidas por la compañía, la película alcanzó aproximadamente 325 millones de reproducciones, lo que la posicionó como el contenido más visto del servicio durante ese periodo.

La historia, producida por Sony Pictures Animation, mezcla elementos de la cultura pop surcoreana con animación y música inspirada en el universo del K-Pop, lo que contribuyó a su enorme popularidad entre audiencias de diferentes países.

La música también domina las listas

Además del éxito de la película, su banda sonora logró un impacto importante en la industria musical internacional.

El tema 'Golden', interpretado dentro de la cinta, se mantuvo durante varias semanas en los primeros lugares de la lista Billboard en Estados Unidos y acumuló millones de reproducciones en plataformas digitales.

"La armoniosa fusión de la energía dinámica del K-Pop, la sensibilidad coreana y la imaginación original ha brindado una nueva alegría y ampliado aún más los horizontes de nuestra cultura", destacó el presidente surcoreano.

Netflix confirma una secuela

La película fue dirigida por la cineasta surcoreana-canadiense Maggie Kang, quien también participó en el guion, junto con el director estadounidense Chris Appelhans.

Tras el éxito internacional alcanzado por la producción, la plataforma Netflix anunció que ya trabaja en una secuela prevista para estrenarse en 2029.

El proyecto buscará ampliar el universo narrativo de la historia y continuar con la combinación de animación, música y elementos culturales que convirtieron a la primera entrega en un fenómeno global.