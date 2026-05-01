Presentará Fede Vigevani su espectáculo en Arena Monterrey

Durante la presentación, el creador estará acompañado por Los Vecinos, Los Fachas y El Club Misterio, quienes participarán en el desarrollo del show.

El creador de contenido Fede Vigevani llegará a la Arena Monterrey el próximo 8 de noviembre con su espectáculo en vivo “El Mundo de Fede Vigevani”, acompañado por un elenco de invitados.

El evento es producido por Impronta Music y SG Producciones, y busca trasladar al escenario la experiencia de sus videos de YouTube con dinámicas, interacción y momentos en directo para su audiencia.

¿Qué es ‘El Mundo de Fede Vigevani’?

El show está diseñado como una experiencia en vivo que combina entretenimiento, interacción con el público y contenido inspirado en su canal, con segmentos que buscan recrear el estilo que lo ha posicionado en plataformas digitales.

La propuesta incluye momentos de humor, participación de fans y distintas dinámicas que forman parte de su formato habitual.

¿Quiénes acompañan a Fede Vigevani?

Durante la presentación, el creador estará acompañado por Los Vecinos, Los Fachas y El Club Misterio, quienes participarán en el desarrollo del espectáculo.

El elenco colaborará en distintos segmentos del show, aportando contenido que complementa la propuesta escénica.

Venta de boletos en Monterrey

Los boletos para la Arena Monterrey ya se encuentran disponibles desde el jueves 30 de abril en venta general.

Las entradas pueden adquirirse a través del sistema Superboletos, así como en taquillas del recinto, Palacio de Hierro e Innova Sport.