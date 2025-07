Presentan segunda temporada de serie de Percy Jackson en Disney+

Un Percy Jackson "con más confianza" regresa a Campamento Mestizo para restaurar el orden en el Olimpo y enfrentarse a las fuerzas del Titán del Tiempo, Cronos, en la segunda temporada de 'Percy Jackson and the Olympians' ('Percy Jackson y los dioses del Olimpo'), que se estrena el 10 de diciembre en Disney+.

Percey Jackson "es un gran artista esta temporada", aseguró a EFE Walker Scobell, quien encarna al semidiós de 12 años basado en los libros de aventuras y fantasía escrita por Rick Riordan, en una entrevista durante la Comic-Con de San Diego, que se celebra desde hoy hasta el domingo.

Basada en la segunda novela 'The Sea Of Monsters' (El Mar de los Monstuos), el joven regresa a Campamento Mestizo un año después de que comenzaran sus problemas en el Olimpo, tras ser acusado de robar el rayo de Zeus.

Pero su mundo ya no es como lo recordaba: su amistad con Annabeth (Leah sava Jeffries) ha cambiado, Grover Underwood (interpretado por Aryan Simhardi) se ha perdido, y el campamento se encuentra bajo la amenaza de las fuerzas de Cronos.

El viaje de Percy para que todo vuelva a ser como antes lo transportará al temido Mar de los Monstruos, donde un destino secreto espera al hijo de Poseidón.

Una segunda temporada más intensa y de mucha acción

En medio de este tumultuoso viaje para rescatar a sus amigos, el instinto protector del cíclope Tyson y medio hermano de Percy Jakson, renace para evitar que el adolescente semidios caiga en las garras del Titán del Tiempo.

Para Daniel Diemer interpretar a Tyson es todo lo que buscaba hacer en cualquier tipo de serie: "tratando de equilibrar su gran corazón, pero también con su pasado, como si tuviera uno muy doloroso", indicó a EFE.

Para prepararse para el papel, Diemer "intentó encontrar momentos que mostraran esa emotividad, su sensibilidad, pero también su grandeza como protector y esa ferocidad que posee, tratando de proteger a Percy, a sus amigos y a su familia", agregó.

Si bien la primera temporada "construye el mundo a la perfección", la segunda lo traslada a una temporada de mucha acción.

"Hay escenas más grandes, secuencias de acción más impactantes, decorados más impactantes, y creo que el público sentirá que se adentra en este mundo aún más lejos que en ningún otro lugar", precisó Diemer.

Uno de los principales desafíos que enfrentó por su parte Charlie Bushnell para esta temporada fue interpretar estas dos versiones de su personaje, ya que el Luke del pasado y el actual, "tienen energías muy diferentes".

Para volver a ser el Luke de la primera temporada "revisé videos de cuando tenía 14 o 15 años para intentar bajar un poco la voz y sonar un poco más joven", lo cual fue un auténtico desafío, indicó Bushnell en una entrevista con EFE.

