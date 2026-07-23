Presentan primeras pruebas contra rapero D4vd en audiencia

La Fiscalía de Los Ángeles presentó las primeras pruebas en la audiencia que definirá si D4vd será juzgado por asesinato en primer grado

La Fiscalía del condado de Los Ángeles presentó este martes las primeras pruebas en la audiencia preliminar que determinará si el rapero D4vd enfrentará un juicio por asesinato en primer grado por la muerte de Celeste Rivas Hernández, una adolescente de 14 años cuyos restos fueron localizados dentro de un vehículo propiedad del artista.

El cantante, cuyo nombre real es David Anthony Burke y tiene 21 años, compareció ante el tribunal vestido con uniforme carcelario, luego de que se autorizara su petición para asistir sin esposas.

Sus abogados reiteraron la declaración de inocencia durante el inicio del proceso.

Exhiben fotografías y videos como evidencia

Durante la audiencia, la Fiscalía presentó fotografías del cuerpo mutilado de la adolescente, encontrado el 8 de septiembre dentro de un automóvil Tesla perteneciente al rapero.

El vehículo había sido remolcado tras permanecer abandonado en una calle de West Hollywood.

Las imágenes, citadas por Los Angeles Times, mostraban el torso descuartizado de la víctima. Además, el detective Josh Byers, del Departamento de Policía de Los Ángeles, declaró que el avanzado estado de descomposición impidió identificar de inmediato a la menor.

Como parte de las pruebas también se proyectó un video captado por la cámara corporal de un agente que entrevistó al artista en su domicilio de Hollywood. En esa grabación, D4vd afirmó que hacía tiempo no veía a la joven y aseguró que ella le había dicho que tenía 18 años.

La investigación del caso

De acuerdo con la Fiscalía, los padres de Celeste Rivas Hernández reportaron su desaparición en tres ocasiones durante 2024, luego de que iniciara una aparente relación sentimental con el cantante.

Los investigadores sostienen que ambos se conocieron por internet cuando la menor tenía 11 años y era admiradora del artista. Posteriormente, habrían mantenido una relación y fueron vistos juntos en viajes a Las Vegas, Texas y Londres.

La acusación señala que la relación atravesó conflictos debido a que el rapero presuntamente mantenía otra relación amorosa. Según la versión presentada por los fiscales, la adolescente amenazó con revelar información sobre ambos que podría afectar la carrera del músico.

Fiscalía sostiene que hubo planeación

Las autoridades consideran que el homicidio ocurrió posiblemente en abril de 2025, poco antes del lanzamiento del álbum debut del artista.

La Fiscalía afirma que el acusado habría planeado el asesinato y posteriormente implementó un supuesto plan para encubrir el crimen, que incluía enviar mensajes de texto al teléfono de la víctima preguntándole dónde estaba después de haberla atacado con varias puñaladas.

El fiscal del condado de Los Ángeles, Nathan J. Hochman, informó que durante la audiencia presentará al menos diez testimonios para acreditar la causa probable necesaria para que el caso avance a juicio.

"Consideramos que, en esta fase, cumpliremos con creces el requisito probatorio de causa probable necesario para que D4vd deba responder por estos tres delitos graves", declaró Hochman en conferencia de prensa.

El fiscal también indicó que no se ha descartado solicitar la pena de muerte contra el acusado, quien fue detenido por la policía de Los Ángeles en abril pasado en su residencia ubicada en Hollywood.

Mientras tanto, la defensa mantiene la postura de que D4vd es inocente de los cargos. Se prevé que la audiencia preliminar continúe durante toda la semana, periodo en el que el tribunal decidirá si existen elementos suficientes para que el rapero enfrente un juicio por el asesinato de la adolescente.