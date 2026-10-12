Presenta Mario Girón faceta más personal en nuevo proyecto

El cantante regiomontano presentó su primer EP inédito, un proyecto de seis canciones con el que busca definir el rumbo que quiere darle a su carrera

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Después de ganar La Academia, Mario Girón sigue trabajando para abrirse camino en la industria musical.

El cantante regiomontano presentó Una vez soñé, su primer EP inédito, un proyecto de seis canciones con el que busca mostrar una faceta más personal y definir el rumbo que quiere darle a su carrera.

En entrevista, Mario reconoció que el camino no ha sido sencillo, pues ganar un reality no significa tener el éxito asegurado.

Detrás del reconocimiento y la exposición que le dio la televisión, hay mucho trabajo por hacer para mantenerse vigente, encontrar su propio estilo y ganarse un lugar en la música.

Su nueva producción reúne temas como La Indicada, Por Ella, TUYO, Me Voy, Amarte a Ti y No Supe Quererte.

A través de estas canciones, el intérprete recorre distintas etapas del amor, desde la ilusión hasta las despedidas y los aprendizajes que dejan las relaciones.

El EP también cuenta con la participación de compositores como César Morquecho, José María, Pablo Preciado y Carlos Rivera, quien ha sido una figura importante en esta nueva etapa musical del cantante.

Con Una vez soñé, que ya se encuentra en plataformas digitales, Mario busca demostrar que su historia va más allá de haber ganado un concurso de canto.

Ahora, el reto es seguir creciendo, conectar con el público y convertir aquella oportunidad en una carrera sólida dentro de la música.