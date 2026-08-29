Presenta Maluma auto de colección con la marca Hot Wheels

El cantante colombiano presentó "La Matrona", una camioneta Toyota a escala inspirada en la cultura todoterreno de su país.

El cantante colombiano Maluma anunció una colaboración oficial con la marca de autos a escala Hot Wheels como parte de la campaña "Hot Wheels Challenge Accepted". Behind The Legends", proyecto en el que también participan personalidades internacionales como Robert Lewandowski y Supercar Blondie.

La pieza de colección es una réplica a escala de la clásica Toyota Land Cruiser FJ60, a la que el intérprete de "borró cassette" bautizó al vehículo en escala como "La Matrona".

Este modelo rinde homenaje al valor cultural de dicha camioneta en Colombia, donde es considerada un símbolo histórico de trabajo pesado y resistencia todoterreno en las zonas rurales del país.

El coleccionable se presenta sobre una exhibición especial en tono rojo que incluye el sello de la marca y la firma del artista.

La publicación fue acompañada con una frase muy emotiva.

"Loco X Volver". "¡¡¡De Colombia pal mundo enterooooo!!!", celebró el reguetonero en sus redes sociales.

El colombiano dio a conocer esta colaboración a través de sus redes sociales, donde se le podía ver muy feliz tras dar a conocer la alianza que une al ámbito musical con la cultura automotriz.