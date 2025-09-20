Presenta Lukas Bloom los sencillos 'Cosita Rica' y 'A puro Dolor'

Por: Italia Herrera 19 Septiembre 2025, 12:19

El cantante colombiano se encuentra en la metrópoli regia para promocionar sus nuevos sencillos y actualmente se encuentra enfocado en su proyecto musical

El colombiano Lukas Bloom presenta sus nuevos sencillos Cosita Rica y A puro Dolor, cover que lo adaptó al regional mexicano. El cantante colombiano se encuentra en la metrópoli regia para promocionar sus nuevos sencillos. En entrevista, mencionó que actualmente se encuentra enfocado en su proyecto musical. Además, compartió que es seguidor del regional mexicano y admira a varios músicos del norte. ¿Quién es Lukas Bloom? Lukas Bloom es un cantante, compositor, músico y productor musical, nacido en Still Water, Oklahoma (EUA), de padres colombianos, y actualmente radicado en Medellín, Colombia. Con experiencia como arreglista y productor para artistas internacionales como Maluma y Piso22, en 2020 incursionó como cantante en el género regional mexicano y pop regional con un toque urbano. Su primer éxito, "Si me mata el alcohol", marcó el inicio de su carrera como intérprete.