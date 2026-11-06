Presenta Dove Cameron visualizador de su tema musical

La artista dio a conocer el material audiovisual de la canción Piel sobre hueso, catalogada como una de sus piezas más significativas.

La cantante y actriz estadounidense Dove Cameron sorprendió a su público global al anunciar el lanzamiento oficial del visualizador de su tema "Piel sobre hueso" ("Skin Over Bone"), producido como parte del estreno de su más reciente trabajo discográfico. La artista compartió la noticia a través de sus canales digitales, donde catalogó la canción como una de las composiciones más significativas y personales de toda su trayectoria musical.

El anuncio estuvo acompañado de un fragmento audiovisual en el que la intérprete aparece en una atmósfera íntima y melancólica, luciendo una bata blanca sobre un amplio sillón de piel roja mientras interpreta las estrofas del sencillo. En su mensaje hacia la comunidad de seguidores, Cameron externó la profunda conexión emocional que sostiene con la pieza y la expectativa de cantarla en vivo en sus próximos shows:

"Visualizador de 'piel sobre hueso' se lanza esta noche con el álbum. Esta es una de mis canciones favoritas que he escrito jamás. No puedo esperar para gritarla contigo en el tourrr". Agregó la artista a su vistazo previo al lanzamiento.

Recepción de la audiencia y consolidación en el pop alternativo

La recepción por parte de los fanáticos no se hizo esperar en redes sociales, donde miles de usuarios manifestaron su entusiasmado respaldo ante la llegada del álbum completo y la promesa de una gira internacional. Con este estreno, Dove Cameron consolida su madurez artística en el pop alternativo, reafirmando su habilidad para transformar vivencias personales en composiciones de gran impacto sonoro para el público.