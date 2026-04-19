Presenta Alejandro Fernández 'Arre' su marca de ropa

Con esta nueva etapa, el 'potrillo' busca conectar con su público más allá de la música, apostando por una línea que mezcla identidad y estilo contemporáneo.

El cantante Alejandro Fernández da un paso más en su carrera y ahora incursiona en el mundo de la moda con el lanzamiento de su propia marca de ropa.

Bajo el nombre “Arre”, el llamado “Potrillo” presentó esta nueva propuesta inspirada en la cultura mexicana y en el legado de su padre, Vicente Fernández.

La colección incluye prendas como playeras, camisas, gorras y pantalones, con diseños que evocan el estilo ranchero y el mundo ecuestre, además de frases representativas como “hijo del rey”.

El proyecto fue presentado en una importante plataforma de moda en Guadalajara, donde el artista mostró una faceta más personal y creativa, acompañado incluso por su pareja, quien participó en el desarrollo de la marca.

Con esta nueva etapa, Alejandro Fernández busca conectar con su público más allá de la música, apostando por una línea que mezcla tradición, identidad y estilo contemporáneo.