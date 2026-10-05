Presencia Luisito Comunica asalto en vía pública

El famoso creador de contenido intentó perseguir a un ladrón en bicicleta tras robar una pertenencia a unos turistas en Barcelona.

¡Luisito Comunica vivió momentos de tensión durante su visita a Barcelona, España! El famoso youtuber mexicano se encontraba grabando contenido para sus redes sociales cuando presenció un asalto en plena vía pública, una situación que lo llevó a intentar ayudar a las personas afectadas.

De acuerdo con las imágenes compartidas, un hombre que circulaba en bicicleta se acercó a unas personas y les arrebató una de sus pertenencias para después escapar rápidamente. Al percatarse de lo sucedido, Luisito reaccionó e intentó perseguir al presunto ladrón.

Sin embargo, el sujeto logró alejarse a bordo de su bicicleta, por lo que el creador de contenido comenzó a gritar “¡Ladrón, ladrón!”, buscando alertar a quienes se encontraban en los alrededores y ayudar a las víctimas.

El episodio llamó la atención porque el influencer había comentado momentos antes sobre la manera en que algunos delincuentes aprovechan las bicicletas para arrebatar pertenencias y escapar con facilidad. Poco después, terminó presenciando una situación similar a la que acababa de mencionar.

Las imágenes no tardaron en circular en redes sociales, donde los usuarios reaccionaron a la intervención del mexicano y a la inesperada situación que vivió mientras realizaba una de sus grabaciones.

Aunque Luisito no fue la víctima directa del robo, el incidente convirtió su recorrido por Barcelona en una experiencia inesperada y dejó registrado el momento en que intentó auxiliar a las personas afectadas.