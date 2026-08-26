Preparan secuela de Cómo perder a un hombre en 10 días

Paramount prepara una secuela de la comedia romántica de 2003 con Kate Hudson como productora y busca reunirla con Matthew McConaughey

La nostalgia por las comedias románticas de los años 2000 llegará nuevamente a Hollywood. Paramount trabaja en una secuela de Cómo perder a un hombre en 10 días, película protagonizada por Kate Hudson y Matthew McConaughey en 2003.

De acuerdo con información de Variety, el proyecto se encuentra todavía en una etapa temprana de desarrollo y Hudson ya está involucrada como productora.

La actriz participará en el proyecto a través de Shiny Penny, compañía que comparte con la productora Stacey Sher.

¿Kate Hudson y Matthew McConaughey volverán?

Aunque todavía no existe un reparto confirmado, la intención del estudio y de los responsables del proyecto sería que Hudson y McConaughey retomen sus personajes de la cinta original.

La producción aún busca a un guionista, por lo que la historia y la posible participación del elenco dependerán del rumbo que tome el nuevo guion. Hasta ahora tampoco se han definido otros puestos creativos importantes.

Los representantes de ambos actores no habían respondido a las solicitudes de comentarios realizadas por Variety.

El regreso de Cómo perder a un hombre en 10 días se suma a una tendencia de Hollywood enfocada en recuperar franquicias y películas populares de finales de los años 90 y principios de los 2000.

Durante 2026 han llegado producciones como El diablo viste a la moda 2, Scary Movie y Toy Story 5, mientras que otros proyectos como Practical Magic 2, Focker-In-Law y Shrek 5 forman parte de la nueva ola de continuaciones.

¿De qué trataba Cómo perder a un hombre en 10 días?

La película original seguía a Andie Anderson, una columnista interpretada por Hudson, quien decide utilizar una relación como experimento para escribir un artículo sobre las citas modernas.

Su objetivo es Benjamin Barry, personaje de McConaughey y ejecutivo de publicidad que, al mismo tiempo, ha apostado con su jefe que puede conseguir que cualquier mujer se enamore de él.

Mientras Andie intenta convertirse en la pareja más insoportable posible para conseguir que Benjamin termine la relación, él busca mantener el romance a toda costa. La situación termina complicándose cuando ambos descubren que sus juegos podrían convertirse en sentimientos reales.

Dirigida por Donald Petrie, la comedia también contó con Kathryn Hahn, Adam Goldberg, Thomas Lennon, Michael Michele y Shalom Harlow. La cinta recaudó cerca de 180 millones de dólares a nivel mundial con un presupuesto declarado de 50 millones.

Kate Hudson y McConaughey toman caminos distintos

La participación de Hudson como productora podría facilitar su regreso como Andie Anderson si finalmente llega a un acuerdo para protagonizar la secuela.

La actriz apareció recientemente en la gran pantalla en Song Sung Blue (2025), producción por la que consiguió su segunda nominación al Óscar. Su primera candidatura llegó por su interpretación de Penny Lane en Casi famosos.

Por su parte, McConaughey se alejó durante años de las comedias románticas para concentrarse en dramas como Mud, El lobo de Wall Street, Interstellar y Dallas Buyers Club, película por la que ganó el Óscar a Mejor Actor en 2014.

El actor recientemente retomó su actividad cinematográfica tras una pausa de seis años con The Rivals of Amziah King.