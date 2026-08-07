Preparan película live action de 'Los Supersónicos' con Carrey

Warner Bros. Discovery confirmó el desarrollo de una película de acción real basada en Los Supersónicos, el clásico animado de Hanna-Barbera

Warner Bros. Discovery confirmó que trabaja en una película de acción real de Los Supersónicos (The Jetsons), uno de los clásicos de la animación de Hanna-Barbera.

El proyecto apareció en la carta a los accionistas correspondiente al segundo trimestre de 2026, donde figura dentro del calendario de estrenos programados para después de 2027.

La producción contará con Jim Carrey como protagonista, quien dará vida a George Jetson, el patriarca de la icónica familia futurista.

Jim Carrey encabezará el proyecto

La participación de Jim Carrey en la película había sido reportada desde 2025 y ahora forma parte de los planes oficiales del estudio.

El actor, reconocido por interpretar personajes como El Grinch y el Dr. Robotnik en la saga de Sonic, la película, volverá a dar vida a un personaje emblemático de la animación.

La dirección del filme está vinculada a Colin Trevorrow, conocido por su trabajo en Jurassic World, quien también participaría en el desarrollo del guion junto con Joe Epstein.

La nueva adaptación de Los Supersónicos integra la lista de proyectos cinematográficos que Warner Bros. prepara para los próximos años.

Entre las producciones anunciadas para el periodo posterior a 2027 también aparecen la nueva película de Matrix, Aegon's Conquest, basada en el universo de Juego de Tronos, y la secuela de The Batman, dirigida por Matt Reeves.

Asimismo, para 2027 el estudio tiene contemplados títulos como la precuela de Ocean's Eleven, protagonizada por Bradley Cooper y Margot Robbie; Superman: Man of Tomorrow, dirigida por James Gunn; la secuela de A Minecraft Movie; El Señor de los Anillos: La caza de Gollum y The Great Beyond, de J.J. Abrams.

¿De qué trata Los Supersónicos?

Creada por William Hanna y Joseph Barbera, Los Supersónicos debutó en 1962 como una comedia animada ambientada en un futuro lleno de avances tecnológicos.

La historia sigue a la familia Jetson, integrada por George, su esposa Jane, sus hijos Judy y Elroy, además del perro Astro y la robot doméstica Rosie.

La serie muestra un mundo con autos voladores, edificios suspendidos en el aire, robots y tecnología futurista, convirtiéndose en una de las producciones más representativas de Hanna-Barbera.

Por ahora, Warner Bros. no ha revelado una fecha específica para el inicio de la producción ni para el estreno de la película.

Sin embargo, su inclusión en el calendario oficial del estudio confirma que el proyecto continúa en desarrollo y que el regreso de Los Supersónicos a la pantalla grande ya forma parte de los planes de la compañía para los próximos años.