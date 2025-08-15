Preparan película biográfica de la cantante Sinéad O'Connor

La historia de los primeros años de vida de Sinéad O'Connor y sus inicios en la industria musical será plasmada en una película biográfica

La historia de los primeros años de vida de Sinéad O'Connor y su carrera artística será plasmada en una película biográfica, de acuerdo con el medio especializado Variety.

El filme contará con IE Entertainment, la productora del documental "Nothing Compares" (2022) sobre la cantante, así como con See-Saw Films, responsable de series como "Slow Horses" y películas como "The Power of the Dog".

La publicación aseguró que Josephine Decker será la directora de la película que se prevé que estará basado en el documental dirigido por Kathryn Ferguson, mientras que el guion correrá a cargo de la escritora irlandesa Stacey Greeg.

Además detalló que la película explorará los primeros años de vida de O'Connor y sus inicios en la industria musical.

"Contará la historia de cómo una joven de Dublín se enfrentó al mundo, analizando cómo su fama mundial se basó en su talento, pero su nombre se convirtió en sinónimo de sus esfuerzos por llamar la atención sobre los crímenes cometidos por la Iglesia católica y el Estado irlandés", según el medio.

O'Connor falleció el 26 de julio de 2023 de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y asma.

La artista nacida en Dublín saltó a la fama internacional con su versión de la canción de Prince "Nothing Compares 2 U", que fue uno de los temas de su segundo álbum de estudio de 1990 "I Do Not Want What I Haven't Got".

Era conocida por su potente voz y sus controvertidas posturas políticas. En varias ocasiones se pronunció sobre temas relacionados con el racismo, los derechos de las mujeres y el abuso infantil, que dijo haber sufrido a manos de su madre.

Los problemas de salud mental también fueron una realidad constante para O'Connor, madre de cuatro hijos, uno de los cuales, Shane, se suicidó en 2022 a los 17 años después de estar desaparecido durante varios días.