Preparan nueva película de la saga 'Los juegos del hambre'

El mundo distópico de "Los Juegos del Hambre" no ha llegado a su fin. Recientemente, anunciaron el regreso de la exitosa saga a la pantalla grande con una nueva precuela.

La nueva entrega se ambienta 24 años antes de que Katniss y Peeta fueran los tributos en la primera película de "Los Juegos del Hambre".

Con el título "Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha", la nueva cinta estará basada en la próxima novela de la autora Susanne Collins que será publlicada el 18 de marzo de 2025.

Y a pesar de que todavía no se ha dado a conocer la historia, la productora Lionsgate ya lanzó la fecha de estreno para el filme, el cual sería el 20 de noviembre de 2026.

También informaron que Haymitch Abernathy, será el protagonista de esta película, un personaje interpretado por Woody Harrelson, que fue de los favoritos para los fans, al ser el mentor de Katniss, interpretado por Jennifer Lawrence, y Peeta, personificado por Josh Hutcherson.

Aunque los actores conocidos no participaron en la precuela más reciente, "Los Juegos del Hambre: La balada de pájaros cantores y serpientes", recaudó 337 millones de dólares a nivel internacional.

Aunque aún es temprano para detalles específicos sobre el reparto y el rodaje, se especula que Francis Lawrence podría regresar como director.

Los seguidores pueden esperar una profunda exploración de los temas de resistencia y esperanza que han definido la serie.

Welcome to the Second Quarter Quell.



The Hunger Games: Sunrise on the Reaping – in theaters November 20, 2026. pic.twitter.com/nuRcxtDZ7B