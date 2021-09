Preparan live action de Los Caballeros del Zodiaco

Toei Animation y Sony Pictures Worldwide Acquisitions serán las empresas encargadas de la producción y distribución de la la película.

Por: Brenda González

septiembre, 22, 2021 21:34

Los fans de los Caballeros del Zodiaco se encuentran muy emocionados o muy a la expectativa, esto luego de que se informara que se hará una película live action de la serie animada.

De acuerdo a Hollywood Reporter las filmaciones del largometraje ya están llevando a cabo en Croacia y Hungría.

El medio también anunció que Toei Animation y Sony Pictures Worldwide Acquisitions son las empresas encargadas de la producción y distribución de la la película.

Toei Animation es la empresa más popular en cuanto a adaptaciones y distribución de series animadas.

Además, estuvo involucrada en el proyecto de Los Caballeros del Zodiaco: La saga de Hades, en donde se aclararon varios puntos que estaban pendientes sobre la saga.

Entre los actores que participarán en este proyecto destacan Arata Mackenyu, quien dará vida a Seiya, el protagonista.

Madison Iseman, actriz que formó parte de proyectos como Jumanji: Welcome to the Jungle, interpretará a Sienna, nombre con el que se sustituirá a Saori.

Sean Bean, quien interpretó a Boromir en El Señor de los anillos y a Ned en Juego de Tronos también participará en el live action dando vida a Alman Kiddo.

Otros de los actores involucrados se encuentran Famke Janssen, Nick Stahl y Diego Tinoco, este último interpretando a un personaje contratado para matar a Sienna.

Todo este grupo de actores y personal involucrado está dirigido por Tomasz Baginski, quien fue reconocido por su trabajo detrás de los efectos especiales de The Witcher.

Mientras tanto, el guion fue desarrollado por Josh Campbell y Matt Stuecken.

Ahora, lo más importante será la opinión del público, que cuando se trata de una adaptación no siempre tienen las mejores críticas.

