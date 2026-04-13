Preparan homenaje y misa en honor a Paco Silva en Monterrey

Familiares, amigos y músicos podrán estar presentes en un homenaje en Escobedo y la misa en su honor en la Basílica de Guadalupe, en la colonia Independencia

Familiares, amigos y músicos preparan un emotivo homenaje y una misa en honor a Paco Silva este lunes en Monterrey, tras la conclusión de sus servicios funerarios.

El tributo musical se llevará a cabo en el municipio de Escobedo, donde diversas agrupaciones se reunirán para rendirle honor con presentaciones en vivo.

El evento está programado de 14:00 a 19:00 horas.

Posteriormente, el cortejo se trasladará a la Basílica de Guadalupe, ubicada en la colonia Independencia, lugar de origen del músico, donde se celebrará una misa.

En este recinto religioso, seres queridos, colegas y seguidores podrán reunirse para despedir y celebrar la vida de quien fuera una figura clave dentro de la música colombiana en Nuevo León.

El homenaje busca reconocer el legado de Paco Silva, cuyo trabajo marcó a generaciones y dejó una huella importante en la escena musical de la región.