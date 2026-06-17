Preparan fans de Oliver Tree homenaje de despedida en CDMX

El homenaje está programado para el próximo 20 de junio a las 15:00 horas en el Monumento a la Revolución, en la capital del país

La noticia sobre el fallecimiento de Oliver Tree ha generado una fuerte reacción entre miles de seguidores alrededor del mundo, especialmente en México.

Gracias a su carisma y propuesta musical, el intérprete de "Life Goes On" logró trascender fronteras y conectar con una amplia comunidad de fans mexicanos, quienes ahora buscan rendirle homenaje.

Tras darse a conocer la noticia de su fallecimiento en un accidente entre dos helicópteros, en el que también murieron el youtuber argentino Gaspi y el productor Lucas Vignale, seguidores del cantante comenzaron a expresar su pesar en redes sociales y a organizar un último adiós.

A través de distintas plataformas digitales surgieron iniciativas para recordar la trayectoria del músico y celebrar los momentos de alegría que dejó entre sus admiradores.

El homenaje está programado para el próximo 20 de junio a las 15:00 horas en el Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México.

De acuerdo con la convocatoria difundida en redes sociales, se invita a los asistentes llevar flores, cartas, dibujos, ilustraciones, pancartas y pequeños obsequios simbólicos relacionados con Oliver Tree como muestra de cariño y reconocimiento a su legado artístico.