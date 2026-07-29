Preparan documental sobre Ralston, sobreviviente de 127 Horas

James Marsh dirigirá un nuevo documental sobre Aron Ralston, el montañista cuya historia de supervivencia inspiró la película 127 Horas

James Marsh dio luz verde a un nuevo documental sobre Aron Ralston, el montañista cuya dramática historia de supervivencia inspiró la película 127 Horas.

El proyecto será dirigido por el ganador del Premio Óscar James Marsh y ofrecerá un acceso sin precedentes a imágenes grabadas por el propio Ralston durante los seis días que permaneció atrapado en un cañón de Utah en 2003.

La producción utilizará material inédito registrado por Ralston mientras permanecía atrapado en el cañón Bluejohn, luego de que una enorme roca inmovilizara su brazo derecho durante una excursión en solitario.

Las grabaciones muestran el paso de los días, sus reflexiones, el desgaste físico y emocional, así como el proceso que lo llevó a tomar la decisión de amputarse el brazo para salvar la vida.

Según la producción, este material ofrece un retrato íntimo de una de las historias de supervivencia más impactantes de las últimas décadas.

Tras sobrevivir a la experiencia, Aron Ralston relató su historia en las memorias Entre la espada y la pared, libro que posteriormente fue adaptado al cine por el director Danny Boyle en la película 127 Horas, estrenada en 2010.

El largometraje, protagonizado por James Franco, obtuvo seis nominaciones al Premio Óscar, incluida la de Mejor Actor, y dio a conocer a nivel mundial la extraordinaria experiencia vivida por el alpinista estadounidense.

James Marsh toma el mando

El documental estará dirigido por James Marsh, cineasta reconocido por ganar el Óscar con Man on Wire, además de dirigir producciones como La teoría del todo.

Marsh calificó la historia de Ralston como una de las grandes aventuras de la época moderna y destacó el enorme valor emocional de las grabaciones realizadas por el propio protagonista.

"Las imágenes revelan sus pensamientos más íntimos mientras oscilaba entre la esperanza y la desesperación. Son un testimonio extraordinario de resistencia humana", señaló el director.

National Geographic tiene previsto estrenar el documental el próximo año como parte de su catálogo de producciones originales centradas en historias reales.

El proyecto forma parte de una nueva etapa de documentales de alto perfil impulsada por la cadena, que también prepara títulos como Everest: The Other Side y Carl Sagan: We Are Made of Star Stuff, reafirmando su apuesta por relatos humanos con un enfoque cinematográfico.

Una historia de supervivencia inolvidable

En diversas entrevistas, Ralston ha recordado que quedó completamente aislado, sin posibilidad de pedir ayuda y sin que nadie conociera su itinerario.

A ocho kilómetros del camino más cercano y sin agua suficiente, comprendió que su única opción para sobrevivir era amputarse el brazo.

Más de dos décadas después, su experiencia continúa siendo considerada uno de los mayores ejemplos de fortaleza y determinación, y ahora llegará nuevamente al público a través de un documental que buscará mostrar la historia desde la perspectiva del propio protagonista.