Prepara una nueva serie del clásico 'RoboCop'

Amazon MGM Studios y Blumhouse Atomic Monster desarrollan una nueva serie de RoboCop para Prime Video, con Peter Ocko como showrunner

Amazon MGM Studios y Blumhouse Atomic Monster desarrollan una nueva serie de RoboCop para Prime Video, con Peter Ocko como showrunner y James Wan entre los principales productores ejecutivos del proyecto.

La producción contará con una primera temporada de ocho episodios y forma parte de la estrategia de Amazon para expandir las franquicias adquiridas tras la compra de MGM en 2022.

Un equipo creativo de alto perfil

Peter Ocko, conocido por su trabajo en Lodge 49 y Pushing Daisies, estará a cargo del guion, la producción ejecutiva y la dirección creativa de la serie.

James Wan, reconocido por franquicias como El Conjuro y Saw, participará como productor ejecutivo junto con Michael Clear y Rob Hackett a través de Blumhouse Atomic Monster. Danielle Bozzone también formará parte del equipo de producción, mientras que Ed Neumeier, cocreador y coguionista de la película original de 1987, colaborará como productor ejecutivo.

Una nueva historia para el icónico policía cyborg

La sinopsis oficial sitúa la trama en una ciudad donde un conglomerado tecnológico incorpora un robot a la fuerza policial utilizando la conciencia de un querido oficial fallecido, retomando los temas que hicieron famosa a la franquicia.

James Wan afirmó que siempre ha sido admirador de RoboCop y destacó que la película dirigida por Paul Verhoeven estaba adelantada a su época por la manera en que abordaba cuestiones relacionadas con la tecnología, la identidad y el poder de las corporaciones.

El cineasta señaló que el objetivo del equipo creativo es conservar la esencia de la obra original mientras desarrollan una propuesta renovada para la televisión.

RoboCop debutó en 1987 con Peter Weller en el papel de Alex Murphy, un policía de Detroit que, tras morir durante una misión, es reconstruido por una megacorporación como un agente cibernético.

La película se convirtió en un referente de la ciencia ficción y dio origen a secuelas, series de televisión, producciones animadas, videojuegos y cómics. Más adelante, Robert Burke protagonizó la tercera entrega de la saga y Joel Kinnaman encabezó el reinicio estrenado en 2014.