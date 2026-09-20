Prepara María su renuncia voluntaria en La Granja VIP 2

La participante empacó sus pertenencias tras un colapso emocional e inició los trámites para abandonar la famosa competencia.

El clima de convivencia dentro de La Granja VIP 2 se encuentra en su punto más crítico. En las últimas horas, la tensión alcanzó un nivel insostenible para María, quien, tras un colapso emocional, tomó la determinación de alistar sus pertenencias para abandonar definitivamente la competencia. La participante ha dejado claro que la dinámica actual dentro de la casa vulnera sus valores personales y su tranquilidad.

El quiebre emocional de María y la conversación con Ivonne

El momento detonante se dio durante un emotivo diálogo en el área de descanso junto a su compañera Ivonne. Entre lágrimas e impotencia, María desahogó su frustración por lo que considera una convivencia desigual y carente de empatía.

Durante la conversación, María expresó contundentemente el motivo de su malestar.

"Siento que se me está faltando al respeto y que no hay equidad dentro de la convivencia cotidiana. No estoy dispuesta a tolerarlo."

Asimismo, la participante hizo hincapié en que su formación y principios están por encima de cualquier formato televisivo o premio económico.

"Mis valores y mi educación no se alinean con la dinámica que se está viviendo aquí. Prefiero retirarme a un lugar donde se me trate con respeto."

En el dormitorio: maletas listas y solicitud a producción

Tras romper en llanto, la concursante se dirigió al dormitorio para comenzar a empacar ropa y objetos personales en su maleta. Ante la mirada de sorpresa de otros habitantes, María confirmó que ya realizó el trámite inicial con la producción del show para formalizar su salida voluntaria.

"Ya me acerqué y hablé con la gente de producción para pedir formalmente mi salida del programa."

Las dudas sobre la penalización por renuncia voluntaria

A pesar de su firme decisión, la incertidumbre financiera y legal se hizo presente en el cuarto. Mientras guardaba sus cosas, María aprovechó para consultar a uno de sus compañeros sobre las cláusulas del contrato que firmaron antes de ingresar al programa.

"¿Sabes si existe alguna sanción contractual o penalización económica por decidir salir por mi propia voluntad?"

¿Qué pasará en La Granja VIP 2?

Hasta el momento, la producción de La Granja VIP 2 no ha emitido un comunicado oficial sobre si aceptará la renuncia de manera inmediata o si habrá una negociación con la participante para evitar su partida. Sin embargo, el ambiente dentro de la granja continúa tenso y las próximas horas serán decisivas para definir el futuro de María dentro del juego.