Prepara Jesse nueva etapa sin dejar el dúo con Joy

Aunque mantiene vigentes sus compromisos musicales, el compositor comenzó a mostrar los primeros sonidos de su propuesta alternativa.

A pesar de que los compromisos de la gira y la agenda con el dúo Jesse & Joy continúan vigentes, Jesse Huerta ya comenzó a adelantar las primeras imágenes y sonidos de su nuevo proyecto paralelo "Jesse & The Supernovas".

A través de una publicación conjunta en redes sociales entre su cuenta oficial y el perfil de la nueva agrupación @jesseandthesupernovas, el músico difundió un enigmático adelanto en video.

El clip muestra un televisor clásico sintonizando estática e imágenes con estética retro acompañadas por acordes de guitarra, lo que desató de inmediato el entusiasmo de sus seguidores en los comentarios.

Sin dejar de lado los compromisos ya pactados de la gira que aún mantiene con su hermana Joy, el compositor e instrumentista ha comenzado a dar forma a esta nueva propuesta musical.

El anuncio llega tras semanas de gran revuelo mediático originado por su decisión de tomar una pausa indefinida dentro de Jesse & Joy, un descanso que en un principio argumentó necesario para bajarse del ritmo de trabajo, pero que rápidamente dio un giro con la revelación de su trabajo por separado.

Esta situación desencadenó diversas reacciones en el entorno de los músicos, incluyendo las declaraciones de su esposa, Mónica León, quien alimentó las especulaciones en redes sociales con un mensaje sobre "los límites, la familia y verdades que salen a la luz", mientras el artista avanzaba paralelamente en el nacimiento de Jesse & The Supernovas.

Aunque aún no se han revelado fechas de estreno ni detalles del formato del álbum o sencillo, la publicación marca el inicio formal de la promoción de este nuevo capítulo musical.