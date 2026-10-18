Prepara Heidi Klum su legendaria fiesta para Noche de Brujas

Con un mensaje en Instagram, la estrella recordó sus trajes hiperrealistas y encendió los motores para su gran noche de disfraces.

La supermodelo y empresaria alemana Heidi Klum volvió a encender las redes sociales al recordar a sus millones de seguidores que la época más esperada del año ya está aquí.

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, la estrella compartió una fotografía recordando uno de sus atuendos hiperrealistas más memorables, en el que se caracterizó de anciana en el 2013.

"Oye... 2 semanas más bebé". Agregó la modelo junto con la fotografía, anticipando la llegada de la Noche de Brujas.

Aunque la imagen revive una de sus deslumbrantes transformaciones pasadas, la publicación sirvió como el aviso oficial de que los preparativos para su legendaria fiesta de disfraces se encuentran en marcha. Estos eventos son de alto perfil, los cuales reúnen a destacadas celebridades del entretenimiento en Nueva York.

Un secreto bajo llave e historia de transformaciones impactantes.

Cada año, el atuendo de Heidi Klum se convierte en uno de los secretos mejor guardados de la industria del entretenimiento. La modelo suele trabajar durante meses con equipos de maquillaje prostético, efectos especiales y diseñadores de nivel cinematográfico para lograr caracterizaciones legendarias que han marcado la cultura pop, entre las que destaca La anciana hiperrealista, la cual es la célebre caracterización con prótesis de arrugas, pecas por la edad y bastón que Klum revivió en su reciente publicación; también se encuentran Fiona de Shrek, Jessica Rabbit y El gusano gigante, uno de sus trajes más virales y comentados en años recientes.

Con esta nueva pista, los fanáticos y medios de comunicación ya comenzaron la cuenta regresiva para descubrir con qué sorprendente y extravagante diseño impactará en esta edición de su tradicional fiesta de Halloween.