Prepara Bobby Pulido gira del adiós tras show en Santiago

El intérprete de Desvelado agradeció el respaldo en la entidad previo a enfocar sus proyectos en la política estadounidense.

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La noche del sábado se vistió de nostalgia y fiesta norteña en Santiago, Nuevo León, donde Bobby Pulido ofreció su último concierto en territorio mexicano como parte del Festival Vive México. Ante miles de fanáticos reunidos el icónico cantante de música tejana dio un recorrido memorable por sus más grandes éxitos para cerrar con broche de oro su ciclo de presentaciones en el país.

Durante su emotiva presentación, el intérprete de "Desvelado" se mostró profundamente agradecido con el público regiomontano, expresando que este histórico cierre de gira "tenía que ser aquí" por el apoyo incondicional que recibió en tierras neoleonesas desde el inicio de su carrera. Éxitos como "Se Murió de Amor" hicieron retumbar el escenario en una velada llena de nostalgia.

En encuentro con la prensa, Bobby reveló que se encuentra documentando los detalles de esta gira de despedida para un futuro proyecto audiovisual, aunque aún no tiene fecha confirmada de estreno. Asimismo, compartió su ilusión por estar nominado al Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Música Tejana, destacando lo especial que sería obtener el galardón para despedirse por todo lo alto de la industria musical.

Este retiro de los escenarios marca una transición fundamental para el artista, quien ahora concentrará su tiempo y energía en sus aspiraciones políticas dentro de los Estados Unidos. Sin embargo, dejó en claro que guardará un cariño eterno por la calidez del público mexicano que lo acompañó a lo largo de casi tres décadas de historia musical.

El adiós de Bobby Pulido deja una huella imborrable en la música texana y en el corazón de sus seguidores mexicanos. Una noche histórica en Santiago, Nuevo León, que quedará guardada como la última desvelada de un referente de la música latina.