Preocupa Luis de Alba por aparecer con lleno de hematomas

El intérprete de 'El Pirrurris' negó versiones difundidas en redes sociales y algunos medios sobre un supuesto estado delicado de salud.

Luis de Alba generó preocupación entre sus seguidores luego de publicar un video en redes sociales donde se le observa con el rostro cubierto de hematomas y golpes visibles en la zona de los ojos y pómulos. La imagen provocó reacciones inmediatas entre sus seguidores, quienes expresaron inquietud por su estado de salud.

Posteriormente, el propio actor explicó que las lesiones fueron consecuencia de una caída dentro de su casa y aprovechó para aclarar su condición actual. Desde el hospital donde fue atendido tras el accidente, señaló que los golpes lucen más evidentes de lo que realmente son.

¿Qué dijo Luis de Alba sobre su estado tras el accidente?

El comediante informó que el impacto de la caída le provocó varios golpes en el rostro, aunque los médicos descartaron lesiones de gravedad. De acuerdo con su testimonio, únicamente presenta contusiones que deberán desinflamarse con el paso de los días.

En el mismo mensaje, negó versiones difundidas en redes sociales y algunos medios sobre un supuesto estado delicado de salud. Aseguró que se encuentra estable y en proceso de recuperación.

El video que generó preocupación entre seguidores

Luis de Alba compartió un video en el que aparece haciendo bromas sobre su apariencia física tras el accidente. En la grabación incluso se compara con algunos de sus personajes más conocidos, lo que ayudó a disminuir la preocupación entre sus seguidores.

La publicación se volvió viral y acumuló mensajes de apoyo por parte de admiradores y colegas del medio artístico, quienes le desearon una pronta recuperación.

Antecedentes de accidentes domésticos en su trayectoria

Esta no es la primera ocasión en la que el intérprete de “El Pirrurris” enfrenta un incidente de este tipo. En años anteriores ha sufrido otras caídas dentro de su hogar, algunas de las cuales requirieron atención médica y procesos de rehabilitación.

A sus 82 años, Luis de Alba continúa activo en el ámbito del espectáculo y mantiene comunicación constante con sus seguidores mediante redes sociales, donde comparte aspectos de su vida personal y profesional.

Estado actual del actor tras la caída

Hasta el momento, el actor permanece en recuperación tras los golpes sufridos en el rostro. De acuerdo con lo informado, su evolución es favorable y continúa bajo observación médica para descartar complicaciones.