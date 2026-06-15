Preocupa Eduardo Capetillo Jr. tras accidente en carretera

Las reacciones no tardaron en aparecer en redes sociales, donde sus fans le enviaron mensajes de apoyo y le recomendaron extremar precauciones en sus viajes.

Eduardo Capetillo Jr. encendió las alarmas entre sus seguidores luego de compartir en redes sociales una serie de videos en los que mostró el percance que sufrió mientras realizaba un recorrido en motocicleta por una carretera del país. Afortunadamente, el cantante se encuentra fuera de peligro y no presentó lesiones de gravedad.



Fue el propio hijo de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo quien documentó parte de la situación a través de sus historias de Instagram. En las imágenes se observa una zona afectada por un enorme encharcamiento provocado por las condiciones climáticas, lo que complicó el paso de los vehículos.



Antes de intentar cruzar el tramo afectado, el joven cantante incluso preguntó a sus seguidores si debía continuar el recorrido, mientras elementos de Protección Civil resguardaban la zona y monitoreaban las condiciones de la carretera.



Sin embargo, la motocicleta terminó atorada debido a las complicaciones del camino, por lo que fue necesaria la intervención de una grúa para auxiliarlo y retirar el vehículo del lugar.



Más tarde, Eduardo compartió nuevas imágenes en las que se aprecia el operativo para rescatar la motocicleta, así como el momento en que finalmente pudo continuar con su trayecto gracias a la ayuda de personas cercanas.



Aunque inicialmente las publicaciones generaron preocupación entre sus seguidores, posteriormente se confirmó que el cantante no sufrió daños físicos y que todo quedó en un incidente material relacionado con las difíciles condiciones de la carretera.



Las reacciones no tardaron en aparecer en redes sociales, donde sus fans le enviaron mensajes de apoyo y le recomendaron extremar precauciones durante sus viajes en motocicleta, especialmente cuando existen lluvias o inundaciones.



Por ahora, Eduardo Capetillo Jr. no ha ofrecido mayores detalles sobre posibles daños a su vehículo, aunque sí dejó claro que la experiencia le dejó una anécdota que difícilmente olvidará.