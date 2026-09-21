Prende Young Miko a la Arena Monterrey con el Late Checkout Tour

Durante el espectáculo, la cantante compartió el escenario con una fan y agradeció el respaldo histórico del público regio.

Young Miko regresó a Monterrey y convirtió la Arena Monterrey en una auténtica fiesta. La cantante puertorriqueña llegó con su Late Checkout Tour y desde los primeros minutos desató los gritos de miles de seguidores que esperaban volver a verla en tierras regias.

La artista apareció sobre el escenario alrededor de las 9:30 de la noche para arrancar con “What’s Ur Vibe?”, provocando inmediatamente la euforia del público. El espectáculo estuvo acompañado por una enorme pantalla que cubrió el escenario y proyectó imágenes y efectos visuales que elevaron cada una de las canciones.

Durante la noche sonaron algunos de sus temas más populares como “Chulo”, “Meiomi”, “Traviesa”, “Esa Nena”, “Fina” y “Wassup”, canciones que fueron coreadas de principio a fin por sus fans. Entre baile, sensualidad y mucha energía, Young Miko mantuvo la conexión con los regiomontanos durante todo el concierto.

Uno de los momentos más especiales ocurrió cuando la cantante invitó a una fan a subir al escenario, provocando una enorme reacción entre los asistentes. Y antes de continuar con la fiesta, Young Miko dejó claro que Monterrey ocupa un lugar especial en su carrera.

“Ustedes no saben la falta que me han hecho. Me encanta arrancar unos shows tan especiales para mí aquí en México porque fue de los primeros públicos que me apoyó”.

La presentación en la Arena Monterrey fue la segunda parada de Young Miko en México dentro de su Late Checkout Tour, gira que también contempla presentaciones en Ciudad de México y Mérida. Una noche en la que la puertorriqueña dejó claro que, cuando se trata de Monterrey, la conexión con sus fans sigue más fuerte que nunca.