Premiarán a Los Javis y Leguízamo en Hollywood

La sexta edición de La Celebración del Cine y la Televisión premiará el talento de directores, productores y actores latinos.

Los directores españoles Javier Ambrossi y Javier Calvo, el colombiano John Leguízamo y la estrella en ascenso de Obsesión (Obsession), Inde Navarrete, recibirán un homenaje en los premios de la Crítica de Hollywood, un evento anual que celebra el talento hispano y latino en la industria del cine y la televisión.

La Celebración del Cine y la Televisión, que tendrá su sexta edición el próximo 2 de octubre en la ciudad de Beverly Hills, Estados Unidos, distinguirá a los popularmente conocidos como Los Javis con el premio al mejor director por 'La Bola Negra', inspirada en una obra inacabada del poeta español Federico García Lorca.

La película, cuyo estreno está fijado para el próximo 25 de septiembre antes de su llegada a Netflix, triunfó en el último Festival de Cannes, donde se alzó con el premio a la mejor dirección y recibió una larga ovación de varios minutos.

La esperada producción está protagonizada por un reparto estelar encabezado por Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Carlos González, Milo Quifes, Lola Dueñas, Julio Torres, Penélope Cruz y Glenn Close.

Por su parte, Leguízamo recibirá el galardón a trayectoria profesional, en reconocimiento a las más de cuatro décadas de trabajo que le han valido un Emmy y un Tony y que incluyen recientemente su participación en la aclamada 'La Odisea' ('The Odyssey'), de Christopher Nolan.

Navarrete se llevará el galardón a la mejor actriz revelación en la categoría de cine por su aclamado papel en 'Obsesión' (Obsession), que se ha convertido en un fenómeno en taquilla con más de 500 millones de dólares recaudados en todo el mundo.

La lista de premiados la completan el productor brasileño nominado al Óscar Rodrigo Teixeira, quien ha estado detrás de los éxitos de 'Llámame por tu nombre' (Call Me By Your Name) o la ganadora a mejor película internacional 'Aínda Estou Aquí' ('I'm Still Here').

Asimismo, el actor James Ortiz recibirá el galardón a la innovación por Proyecto Salvación ('Project Hail Mary'); Aimee Carrero se alzará con el reconocimiento a la mejor actriz de reparto por la serie Tus amigos y vecinos ('Your Friends & Neighbors'), de Apple TV, mientras que Beth de Araújo obtendrá la distinción a la directora revelación.