Premian a Pablo Larraín y Maité Alberdi en FICG 41

El Festival Internacional de Cine en Guadalajara se ha consolidado como una de las plataformas más importantes para la promoción del cine iberoamericano

Los cineastas chilenos Pablo Larraín y Maité Alberdi fueron homenajeados durante la inauguración de la edición 41 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, uno de los encuentros cinematográficos más relevantes de América Latina, que se celebra del 17 al 25 de abril en Jalisco.

La ceremonia de apertura marcó el inicio de una semana dedicada al cine iberoamericano, con la presencia de figuras internacionales y una programación que reúne cerca de 200 películas en distintas sedes de la ciudad. :contentReference[oaicite:0]{index=0}

Reconocimientos a figuras del cine chileno

En el marco de esta edición, donde Chile funge como país invitado, Larraín recibió el Premio Homenaje Iberoamericano, un reconocimiento a su trayectoria como uno de los directores más influyentes del cine contemporáneo.

El realizador, conocido por filmes como “Jackie”, “Spencer” y “María”, dedicó el galardón a su hermano Juan de Dios Larraín, con quien fundó la productora Fábula, responsable de gran parte de su filmografía.

Por su parte, la documentalista Maité Alberdi fue distinguida con el Premio Homenaje Internacional, destacando su trabajo en películas como “La memoria infinita”, nominada al Oscar en 2024.

Durante su discurso, Alberdi subrayó el valor del cine como un espacio para conectar realidades distintas y generar empatía entre las personas.

“Quiero filmar para abrir espacios de empatía, para que el espectador pueda reconocerse en alguien que aparentemente está lejos”, expresó la directora, quien forma parte de la delegación chilena presente en el festival.

Más homenajes en la gala inaugural

La ceremonia también incluyó el reconocimiento al actor venezolano Edgar Ramírez, quien recibió el Premio Homenaje Internacional y aprovechó el momento para agradecer a México por recibir a migrantes venezolanos.

Asimismo, la actriz mexicana Luisa Huertas fue galardonada con el Premio Mayahuel de Plata por su trayectoria, destacando el papel del cine como una herramienta para preservar la memoria histórica.

En esta edición también se contempla la participación del director Darren Aronofsky, quien ofrecerá una clase magistral y será reconocido por su carrera en el cine internacional.

Arranca la fiesta del cine iberoamericano

La película “Moscas”, del director mexicano Fernando Eimbcke, fue la encargada de inaugurar las actividades del festival, dando paso a ocho días de proyecciones, encuentros y actividades con la industria.

Durante el FICG 41, más de 70 producciones competirán en la selección oficial, abarcando ficción, documental y animación, en un evento que consolida a Guadalajara como un punto clave para el cine en la región.

Un escaparate clave para el cine internacional

El Festival Internacional de Cine en Guadalajara se ha consolidado como una de las plataformas más importantes para la promoción del cine mexicano e iberoamericano, reuniendo cada año a creadores, productores y audiencias de distintas partes del mundo.

Con homenajes, estrenos y encuentros con la industria, la edición 41 reafirma su papel como un espacio de intercambio cultural y creativo en el panorama cinematográfico internacional.