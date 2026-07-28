Premian a Dolores Fonzi con el Faro Dos Orillas en España

La cineasta y actriz Dolores Fonzi fue distinguida en España, en reconocimiento a su trayectoria y aportación al cine iberoamericano.

La actriz, directora y guionista argentina Dolores Fonzi recibirá el premio Faro Dos Orillas de la décima edición del festival español de cine de Santander, organizado por Morena Films y el Centro Botín entre el 11 y el 17 de septiembre.

La directora del festival, Julia Olmo, considera que Fonzi encarna plenamente el espíritu del Faro Dos Orillas gracias a una carrera "sólida, diversa y de gran proyección internacional", desarrollada con obras que han trascendido fronteras y conectado a públicos de España e Iberoamérica, según un comunicado publicado este lunes.

Su proyecto más reciente es 'Belén', ganador del Goya del cine español a la mejor película iberoamericana.

Es un drama judicial inspirado en un caso real sobre derechos reproductivos en Argentina en el que, además de interpretar a la abogada Soledad Deza, la cineasta también ha dirigido la película y escribió el guion con Laura Paredes.

Actriz de referencia del cine argentino contemporáneo, Dolores Fonzi ha participado en películas y producciones de gran relevancia artística y social, colaborando con cineastas que han marcado la evolución del cine iberoamericano.

Su trabajo, según el festival de Santander, "se caracteriza por la profundidad de sus interpretaciones, la valentía en la elección de personajes y un firme compromiso con historias que exploran la identidad, la memoria y la realidad de nuestras sociedades".

Su creciente presencia en proyectos de alcance internacional ha contribuido a "ampliar la visibilidad del talento iberoamericano, convirtiéndola en una destacada embajadora del cine en español".