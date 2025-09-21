Precuelas de 'Rocky' y 'Rambo' llegarían sin Stallone

A pesar de su distancia de estas nuevas producciones, Stallone no ha dudado en compartir impresiones y revelar ideas que él mismo tuvo para expandir estas sagas

Sylvester Stallone se encuentra en uno de los momentos más intensos de su carrera. Mientras lidia con el estreno de lo que él mismo califica como algunas de sus peores películas, se prepara para el lanzamiento de sus memorias y la tercera temporada de Tulsa King.

En este ajetreado periodo, el actor también es testigo de cómo sus personajes más emblemáticos, Rocky y Rambo, reviven en la pantalla grande a través de nuevos proyectos en los que no está directamente involucrado.

A pesar de su distancia de estas nuevas producciones, Stallone no ha dudado en compartir sus impresiones y revelar ideas que él mismo tuvo para expandir estas sagas.

Uno de los proyectos más comentados es John Rambo, una precuela que contará con Noah Centineo en el papel principal. En una reciente entrevista para el podcast Bingeworthy, Stallone confesó que él mismo había imaginado una precuela años atrás, con una visión muy particular: usar inteligencia artificial para interpretarse a sí mismo a los 18 años, durante la guerra de Vietnam.

"Lo había presentado como un experimento en el que la IA lo rejuveneciera y le hiciera parecer un adolescente. Todos pensaron que estaba loco, pero la IA es lo suficientemente sofisticada como para recorrer Saigón y verlo a los 18 años y usar básicamente la misma imagen", explicó, defendiendo que la idea no es tan descabellada.

El actor también reflexionó sobre el reto que supone para cualquier otro intérprete asumir el papel de John Rambo, con el que se ha identificado profundamente.

"Es muy, muy difícil. Puede que él [Centineo] haga un trabajo estelar, pero lo está superando porque yo pasé por eso con Get Carter. A todo el mundo le encanta la original, y luego te toca luchar contra ese prejuicio", comentó.

Rambo no es el único personaje que resurge. También está en desarrollo I Play Rocky, un drama sobre la realización de la película original de 1976. Con Anthony Ippolito en el papel del boxeador y Peter Farrelly como director, el proyecto sorprendió al propio Stallone, quien se enteró a través de los medios.

"Me impactó leer sobre ello. No tengo nada que ver con eso. Pensé que podría participar y darles alguna idea", expresó el actor, aunque admitió que esta posibilidad parece remota. Según ha reportado Variety, el guion de la película ya está terminado, lo que minimiza cualquier oportunidad de su intervención.

Así, entre memorias, precuelas y nuevos enfoques, Sylvester Stallone continúa siendo una figura central en el universo cinematográfico que él mismo ayudó a crear, incluso cuando las riendas de sus personajes más queridos han pasado a otras manos.