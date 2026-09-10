Practical Magic 2 reta a Spider-Man en taquilla

La secuela de Practical Magic busca destronar a Spider-Man: Brand New Day con un estreno estimado de hasta 40 millones de dólares

La taquilla norteamericana se prepara para un nuevo duelo con la llegada de “Practical Magic 2”, secuela protagonizada por Nicole Kidman y Sandra Bullock que buscará terminar con el dominio de seis semanas de “Spider-Man: Brand New Day”.

La producción de Warner Bros. tiene previsto debutar en alrededor de 4 mil salas de Norteamérica, donde se estima que podría recaudar entre 30 y 40 millones de dólares durante su primer fin de semana.

En el mercado internacional, la cinta espera sumar entre 18 y 25 millones de dólares en 77 territorios. De cumplirse las previsiones, su estreno mundial estaría entre los 48 y 65 millones de dólares.

La película contó con un presupuesto de 75 millones de dólares y busca aprovechar la nostalgia por la cinta original, que con el paso de los años se convirtió en una producción de culto pese a su desempeño inicial en taquilla.

En la primera película, Sally y Gillian Owens, descendientes de una familia de brujas, enfrentaban una maldición que provocaba la muerte de los hombres de los que se enamoraban.

La nueva historia se desarrolla 25 años después. Las hijas de Sally y Gillian descubren secretos familiares e intentan encontrar la manera de romper la maldición que ha perseguido a su familia durante generaciones.

Susanne Bier dirige la secuela, mientras que Dianne Wiest y Stockard Channing regresan a sus respectivos personajes. El reparto también incorpora a Joey King y Maisie Williams.

Aunque la nostalgia podría impulsar el estreno de Practical Magic 2, las primeras críticas no han sido favorables, una situación que podría limitar su permanencia en cartelera después del primer fin de semana.

El crítico de Variety, Todd Gilchrist, comparó la experiencia con la larga espera de 28 años entre las dos películas.

Oasis también llega a los cines

Otro de los estrenos destacados de la semana es el documental musical de Disney “Oasis: Don’t Look Back in Anger”, que espera recaudar entre 5 y 7 millones de dólares en aproximadamente 1,200 salas de Estados Unidos.

La producción sigue a Liam y Noel Gallagher durante su reencuentro con motivo de la gira mundial de Oasis, además de incluir imágenes detrás de cámaras y la primera entrevista conjunta de los hermanos en dos décadas.

El documental tuvo su estreno a principios de esta semana en el Festival de Cine de Venecia, donde recibió una respuesta entusiasta.

“Spider-Man” mantiene su fuerza en taquilla

Mientras los nuevos estrenos buscan conquistar al público, “Spider-Man: Brand New Day” continúa entre las producciones más exitosas de la temporada.

La película protagonizada por Tom Holland ha recaudado hasta ahora 923 millones de dólares en Norteamérica y 2,400 millones a nivel mundial.

La cinta se encuentra cerca de superar a Star Wars: The Force Awakens, que en 2015 consiguió 936 millones de dólares en el mercado estadounidense sin ajustar por inflación.

Otros títulos que continúan en cartelera durante el inicio de la temporada de otoño son “The Odyssey” y “Coyote vs. Acme”, que completan la lista de producciones con buen desempeño en taquilla.