Power Snatch sorprende con nuevo EP de Hayley Williams

Power Snatch, banda liderada por Hayley Williams, lanzó por sorpresa su segundo proyecto discográfico, EP2, a través de Bandcamp

Power Snatch, la banda encabezada por Hayley Williams, sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de EP2, su segundo proyecto discográfico, que llegó de manera inesperada a través de Bandcamp.

El nuevo material está compuesto por cuatro canciones: Machete, New Legs, Born Dead y Hell Is a Highway.

El grupo dio a conocer el lanzamiento mediante sus redes sociales y utilizó Machete como carta de presentación. La publicación estuvo acompañada por imágenes de Fantastic Planet, película francesa de animación de 1973 reconocida por su particular estilo visual.

¿Cómo nació Power Snatch?

Hayley Williams presentó oficialmente Power Snatch a principios de este año, mientras participaba en un programa de Apple Music junto a Daniel James, integrante de la agrupación y productor de su tercer álbum como solista, Ego Death at a Bachelorette Party.

El proyecto comenzó su recorrido en diciembre pasado con el lanzamiento de DMs a través de Bandcamp. Posteriormente llegó Assignment, estrenada en Apple Music, y en febrero la agrupación presentó EP1.

La banda continuó ampliando su repertorio durante junio con los sencillos Great y Training, realizados en colaboración con Tiberius b.

Hayley Williams continúa con una intensa agenda musical

El lanzamiento de EP2 ocurre mientras Williams mantiene una intensa actividad como solista. Durante buena parte del año estuvo de gira con Hayley Williams at a Bachelorette Party, presentación centrada en su álbum de 2025.

La gira comenzó en Atlanta en marzo y recorrió diferentes ciudades antes de finalizar el pasado 30 de junio en Dublín.

La cantante prepara una nueva gira

Tras concluir esa etapa, Williams se prepara para iniciar The Hayley Williams Show, una nueva gira con la que llegará a escenarios de mayor capacidad.

El recorrido comenzará el 3 de septiembre en el iTHINK Financial Amphitheatre de West Palm Beach y continuará por distintas ciudades de Estados Unidos.

La gira tiene previsto finalizar el 28 de noviembre en Puerto Rico. Además, la cantante ofrecerá tres conciertos adicionales en México durante enero.

Mientras Williams prepara sus próximas presentaciones, Power Snatch continúa desarrollando su propuesta musical con EP2, un lanzamiento sorpresa que amplía el catálogo de la agrupación.