'Potterheads' frenan obra millonaria para proteger tumba de Dobby

La playa de Freshwater West fue el escenario real utilizado durante el rodaje de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte para escenificar la muerte del elfo

La devoción de los seguidores del universo de Harry Potter ha demostrado ser una fuerza capaz de influir en las grandes obras de infraestructura europeas.

Una intensa ola de reclamos populares logró que la compañía Etchea Energy modificara los planes de un proyecto de conexión eléctrica de alta tensión entre el Reino Unido e Irlanda con el fin de preservar el espacio dedicado a la memoria del elfo doméstico Dobby.

El conflicto comenzó cuando la empresa energética hizo públicos sus planes para el desembarque técnico de un cableado subterráneo y submarino en la playa de Freshwater West, ubicada en el condado galés de Pembrokeshire.

Tras la difusión de una entrevista televisiva sobre la obra, la sede corporativa de la compañía empezó a registrar un volumen masivo de llamadas de fanáticos que exigían detener los trabajos en el área.

De la perplejidad técnica a la reingeniería

El director ejecutivo de la firma, Simon Ludlam, relató la sorpresa inicial del equipo directivo durante su participación en el podcast Energy Revolution:

"Aparentemente íbamos a pasar directamente por la tumba de Dobby”, explicó Ludlam. “Dije: '¿Dobby? ¿Quién es Dobby? Es un personaje ficticio en un libro ficticio, todo es ficticio, ¿de qué me están hablando?'".

Sin embargo, ante el tono apremiante y la firmeza de las protestas, los asesores de la empresa advirtieron que la situación era "muy, muy seria".

Para evitar un conflicto mayor con la comunidad y la opinión pública, la compañía ordenó a sus ingenieros y planificadores diseñar una desviación en el trayecto para rodear por completo el área del memorial.

Un lugar de peregrinación

La playa de Freshwater West fue el escenario real utilizado durante el rodaje de la película Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: Parte 1 para escenificar la muerte y sepultura del personaje.

Con el paso de los años, el sitio natural se transformó en un punto de peregrinación donde miles de visitantes rinden tributo dejando piedras pintadas y recuerdos alegóricos de la franquicia.

A pesar de que el nuevo desvío técnico obligó a situar la infraestructura energética "bastante cerca" de yacimientos arqueológicos pertenecientes a la Edad de Bronce, la modificación logró mantener intacto el espacio simbólico dedicado al célebre elfo doméstico.