Post del compromiso de Taylor Swift entra al top 10 con más likes

El anuncio del compromiso de Taylor Swift con Travis Kelce rompió el internet; la publicación se posicionó dentro del top 10 con más likes en Instagram

Como era de esperar, el anuncio del compromiso de Taylor Swift con Travis Kelce rompió el internet, tanto que la publicación se posicionó dentro del top 10 con más likes en Instagram.

En apenas un par de horas este post con cinco fotos alcanzó los 14 millones de likes y ahora ya superó los 35 millones de "me gusta", lo que le valió meterse en este top.

A pesar de esta alta cifra, todavía se encuentra lejos del post más popular de Instagram, el cual le pertenece a Lionel Messi en su celebración por la obtención de la Copa del Mundo en 2022. Este post supera los 74 millones de likes.

Por el momento, el post de Taylor y Travis se coloca como sexto lugar del conteo, aunque también es la más reciente.

Curiosamente, el astro argentino aparece en cuatro de las cinco publicaciones más likeadas, tres de ellas son de él levantando la Copa del Mundo, una más donde comparte cuadro con Cristiano Ronaldo en una publicidad para Louis Vuitton.

La única donde no aparece es la del world record egg, una publicación donde aparece la imagen de un simple huevo; este post alcanzó los 60 millones de "me gusta" y durante muchos años se mantuvo como el número 1 del conteo, hasta que Messi lo superó.