Pospone María Daniela show en Tijuana por hospitalización

Las entradas adquiridas serán válidas para la nueva fecha mientras la plataforma habilitó el proceso de reembolso de boletos.

El grupo musical María Daniela y Su Sonido Lasser anunció la posposición de su concierto programado para este sábado 12 de septiembre en el centro nocturno Marko Disko, en la ciudad de Tijuana, debido a complicaciones de salud que requirieron la hospitalización de su vocalista, María Daniela.

A través de un comunicado oficial difundido en sus redes sociales, la agrupación informó que el espectáculo se reprogramó para el próximo 30 de octubre de 2026, con el fin de priorizar el descanso y la recuperación de la cantante.

La banda agradeció el apoyo y la comprensión del público ante el aviso de última hora, confirmando que todos los boletos adquiridos previamente serán válidos para la nueva fecha.

Asimismo, indicaron que los asistentes que deseen solicitar el reembolso de sus entradas recibirán un correo electrónico por parte de la plataforma que vende los boletos con las instrucciones correspondientes para tramitar la devolución.