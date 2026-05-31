¿Por qué se retira Francia de Miss Universo 2026?

El presidente de la organización mantendrá la observación sobre los cambios futuros del evento y dejó abierta la posibilidad de regresar para el año 2027.

La organización de Miss Francia anunció oficialmente que no enviará ninguna representante a la edición de Miss Universo 2026. Esta drástica determinación surge a raíz de los múltiples problemas y polémicas que afectaron al certamen internacional durante el año 2025.

Frédéric Gilbert, presidente de la entidad francesa, explicó mediante un comunicado que buscan proteger los principios de su concurso local. El directivo señaló que las recientes estrategias del certamen mundial ya no coinciden con la identidad ni los valores de la plataforma europea.

A pesar de la ruptura, la institución aclaró que esta medida restrictiva se aplicará de forma exclusiva para el periodo correspondiente a este año. La compañía mantendrá la observación sobre los cambios futuros del evento y dejó abierta la posibilidad de regresar para el año 2027.

Gilbert reconoció que el escenario internacional de este concurso de belleza siempre ha significado una excelente vitrina para proyectar a su país. Sin embargo, enfatizó que su obligación principal es mantener la integridad y la lealtad absoluta hacia las normas de Miss Francia.

Por su parte, la dirección global de Miss Universo reaccionó rápidamente al anuncio emitiendo su propia postura tras realizar una evaluación interna. La franquicia internacional informó que implementará una nueva estructura de operaciones dentro del territorio francés para cuidar el posicionamiento de su marca.

La entidad mundial reafirmó su meta de asegurar que todas las delegaciones cumplan con el prestigio y los estándares profesionales exigidos. Por ello, especificaron que para el ciclo de 2026 ellos mismos asumirán la promoción y organización directa de Miss Francia.

Los voceros del certamen explicaron que esta gestión directa busca potenciar la visibilidad internacional de las mujeres francesas en el mundo. Para cerrar, indicaron que trabajarán de la mano con socios y audiencias locales para construir un futuro más dinámico y sólido.