¿Por qué Netflix podría quitar la serie 'Dahmer'?

Netflix se apunta un nuevo éxito con el estreno de la miniserie "Damher", historia basada en la vida del asesino serial Jeffrey Dahmer que se cobró la vida de 17 jóvenes.

La miniserie se estrenó el pasado 21 de septiembre logrando superar el récord de audiencia establecido por "El Juego del Calamar".

Sin embargo, mientras los usuarios ven la serie por entretenimiento, hay personas que están reviviendo la pesadilla de haber sido víctimas del también llamado "Caníbal de Milwuakee".

Así es, son los familiares de las víctimas de Jeffrey Dahmer quienes está pidiendo a Netflix que retire la miniserie.

"Nunca me contactaron sobre el programa. Siento que Netflix debería haber preguntado si nos importaba o cómo nos sentíamos al hacerlo. No me preguntaron nada. Simplemente lo hicieron", señaló Isbell, hermana de Errol Lindsey.

Y aclaró que lo anterior no significa que busque obtener dinero por parte de la plataforma de streaming, sino del dolor que siente al recordar los eventos.

"Pero no tengo hambre de dinero, y de eso se trata este programa, Netflix tratando de que le paguen", agregó.

Isbell expresó que le molestó verse a sí misma en la serie con el personaje que la interpretaba diciendo palabra por palabra como fue en el juicio.

"Cuando vi parte del programa, me molestó, especialmente cuando me vi a mí misma, cuando vi mi nombre en la pantalla y esta señora diciendo palabra por palabra exactamente lo que dije", contó Isbell.

Hasta el momento Netflix no se ha pronunciado sobre el reclamo de los familiares de las víctimas de Jeffrey Dahmer y si existe la posibilidad de retirar la miniserie.