¿Por qué Mina de Twice cantó en Taipéi con la cara tapada?

El hecho rápidamente causó curiosidad en redes sociales y al saber la razón, los fans criticaron a JYP por permitir que actuara en esas condiciones.

Mina, integrante de TWICE, se presentó en el concierto de Taipéi con la mitad de la cara cubierta, un detalle que causó curiosidad entre los fans durante las presentaciones de la gira mundial “THIS IS FOR”.

El grupo surcoreano ofreció shows los días 20, 21 y 22 de marzo de 2026 en el Taipei Dome, donde lograron un lleno total en las tres fechas, marcando un hito al ser el primer acto de K-pop en presentarse tres noches consecutivas en ese recinto.

¿Por qué Mina usó protección en el rostro?

La razón se debe a que la artista se sometió recientemente a la extracción de muelas del juicio, un procedimiento dental que puede provocar inflamación, dolor y sensibilidad en los días posteriores.

A pesar de la intervención, Mina decidió mantenerse activa en el escenario, demostrando compromiso con la gira y con el público, que respondió con entusiasmo a cada presentación.

TWICE logra lleno total en Taipéi

Los conciertos en Taiwán han destacado no solo por su convocatoria, sino también por el significado especial para Tzuyu, integrante originaria de ese país, quien encabezó las actuaciones en casa. En contraste, Dahyun no participó debido a una lesión.

La producción incluyó nuevos atuendos y coreografías, además de una fuerte interacción con los fans, consolidando el éxito del grupo en esta etapa del tour.

¿Cómo es la recuperación tras extraer muelas del juicio?

La extracción de muelas del juicio es un procedimiento quirúrgico que consiste en retirar los terceros molares ubicados en la parte posterior de la boca. La recuperación suele durar entre tres y cinco días, dependiendo de cada paciente.

Durante las primeras 24 a 48 horas se recomienda reposo, evitar esfuerzos físicos y aplicar hielo para reducir la inflamación. También es importante mantener una dieta blanda y evitar el uso de popotes o fumar.

Seguir las indicaciones médicas es fundamental para evitar complicaciones. El uso de analgésicos, una higiene adecuada y el descanso favorecen una recuperación más rápida, especialmente en casos de personas con actividades constantes como giras internacionales.