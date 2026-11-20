Strauss Zelnick explicó por qué la compañía es selectiva con las adaptaciones de sus videojuegos y qué condiciones tendría que cumplir una película de GTA

A pesar de ser una de las franquicias más reconocidas y exitosas de la industria de los videojuegos, "Grand Theft Auto" (GTA) todavía no ha tenido una adaptación cinematográfica o televisiva.

La razón está relacionada con la estrategia de su empresa matriz, Take-Two Interactive, que prefiere mantener el control creativo de sus propiedades intelectuales y evitar proyectos que no cumplan con sus expectativas.

Strauss Zelnick, director ejecutivo de Take-Two Interactive, abordó el tema durante una entrevista transmitida el 12 de noviembre en el programa "The David Rubenstein Show". El empresario explicó que la compañía analiza cuidadosamente cualquier propuesta para trasladar sus franquicias a otros formatos de entretenimiento.

¿Qué tendría que pasar para que GTA llegue al cine?

Zelnick señaló que la posibilidad de producir una película o serie basada en alguna de las propiedades intelectuales de la empresa no está completamente descartada.

Sin embargo, aclaró que la iniciativa tendría que surgir del interés de los equipos creativos y representar una experiencia atractiva para los seguidores.

"Somos muy cuidadosos con las extensiones de marca porque esta es una compañía creativa y nuestro objetivo es hacer el mejor entretenimiento del mundo. Un entretenimiento del que siempre estemos orgullosos", explicó el directivo.

También indicó que una adaptación tendría que cumplir con un estándar elevado antes de recibir luz verde.

"Haríamos una película o un programa de televisión basado en nuestra propiedad intelectual si nuestros equipos creativos fueran apasionados al respecto. Si creyeran que eso podría de alguna forma involucrar y deleitar a nuestros consumidores. Es un listón muy alto. Y, por supuesto, siempre existe el riesgo de fracasar. Así que no lo descartamos, pero somos muy, muy selectivos", declaró.

Por ahora, estas declaraciones no representan el anuncio de una producción en desarrollo. La postura de Take-Two es que no existen planes concretos para llevar la saga de Rockstar Games a la pantalla grande o a la televisión.

El fracaso de Borderlands como advertencia

El ejecutivo también ha utilizado el desempeño de la película "Borderlands", estrenada en 2024, para explicar los riesgos de adaptar videojuegos a otros formatos. La producción tuvo resultados comerciales decepcionantes, aunque Zelnick señaló que no perjudicó las ventas de los títulos de la franquicia.

"Aunque la película de Borderlands fue en efecto decepcionante, fue buena para las ventas de nuestro catálogo de los títulos de Borderlands. Preferiríamos tener un gran éxito y, como saben, no tuvimos exposición financiera al negativo", comentó en declaraciones retomadas por Variety.

En esa misma conversación, el directivo resumió la estrategia de la empresa con una frase: "Preferimos controlar nuestro propio destino". Con ello explicó que la compañía busca reducir los riesgos que implica entregar sus propiedades intelectuales a producciones externas, aunque mantiene abierta la posibilidad de otorgar licencias de manera selectiva.

Rockstar apuesta por mantener el universo de GTA en los videojuegos

La franquicia "Grand Theft Auto" comenzó en 1997 y se ha consolidado como uno de los productos más rentables de la industria del entretenimiento. Su universo de crimen, sátira social y mundo abierto ha despertado durante años el interés de quienes imaginan una adaptación para cine o televisión.

Sin embargo, fuentes de la industria citadas por Variety señalan que el equipo de Rockstar Games está más concentrado en continuar desarrollando el universo de GTA dentro de los videojuegos que en trasladarlo a Hollywood.

El tema volvió a generar conversación con la llegada de "Grand Theft Auto VI", cuya historia sigue a Jason Duval y Lucia Caminos, una pareja involucrada en actividades criminales en el ficticio estado de Leonida, inspirado en Florida.

Así, aunque una película o serie de GTA no está descartada de manera definitiva, las declaraciones de Zelnick dejan claro que cualquier proyecto tendría que convencer primero a los responsables creativos de la compañía y ofrecer una propuesta que esté a la altura de las expectativas de sus seguidores.