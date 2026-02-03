¿Por qué el 2 de febrero une a Shakira y Piqué?

El 2 de febrero guarda una coincidencia conocida, pero este año la fecha adquiere otro significado para Shakira en un momento clave de su trayectoria actual

Cada 2 de febrero, el destino vuelve a unir a Shakira y Gerard Piqué. A pesar de su separación, ambos comparten el mismo día de nacimiento (ella en 1977 y él en 1987), una coincidencia que adquiere un nuevo matiz en esta etapa.

¿Qué celebra Shakira este 2 de febrero?

Shakira celebra 49 años este 2 de febrero, en un momento marcado por la consolidación de su etapa reciente con el fenómeno Las Mujeres Ya No Lloran Tour.

La fecha también corresponde al cumpleaños de su expareja, el exfutbolista Gerard Piqué, quien llega a los 39 años.

En esta ocasión, el foco se centra en el desempeño en los escenarios. La gira se ha convertido en un hito dentro de la industria musical, con una convocatoria que supera los 3 millones de personas en sus presentaciones hasta la fecha.

Para la artista colombiana, el proyecto inició como un proceso creativo que derivó en la gira más ambiciosa de su trayectoria, en línea con el concepto que da nombre al tour: Las mujeres ya no lloran.