¿Por qué el 1 de agosto se celebra el Día de Spider-Man?

Aunque ya pasaron más de 64 años de que el mundo conoció al "cabeza de red", su legado está más vivo que nunca y sigue conquistando a millones cada año

Este sábado se celebra el Día de Spider-Man, fecha en la que los millones de fanáticos del personaje celebran la creación del que muchos consideran el mejor superhéroe de los cómics. Ante esto, surge la duda de por qué se escogió esta fecha para el festejo.

El fandom del trepamuros puso esta fecha, pues fue un 1 de agosto de 1962 cuando salió a la venta el legendario Amazing Fantasy #15, primera aparición de Peter Parker e historia de origen de Spider-Man.

Aunque esta fecha es reconocida como la "oficial", otra que también es reconocida es el 10 de agosto, pues en los cómics esta es la fecha de nacimiento de Peter Parker.

Un legado inmortal

Aunque ya pasaron más de 64 años de que el mundo conoció al "cabeza de red", su legado está más vivo que nunca, pues hace apenas unos días se estrenó una nueva cinta, la cual está siendo un éxito rotundo en taquilla, demostrando la capacidad del personaje creado por Stan Lee y Steve Ditko para atraer a más seguidores.

Desde este momento, se crearon miles de cómics, nueve películas, más de 10 series de televisión y millones de productos, entre los que destacan millones de figuras de acción, ropa, libros e incluso música.

Pero dentro de todo esto destacan sus películas, las cuales sentaron un precedente para el cine moderno, pues fue justo la adaptación hecha por Sam Raimi la que demostró que el cine de superhéroes podía ser mucho más que historias para niños.

De esa cinta original lanzada en 2002 llegaron dos secuelas más, que le llenaron los bolsillos a Sony y Marvel. Fue justo su éxito el que propició la creación del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

La mina de oro de Marvel

Aunque hoy Marvel es visto como un imperio de entretenimiento, no siempre fue así, especialmente durante los 60's, cuando la empresa estuvo al borde de la bancarrota, pero fue justo el éxito del Amazing Fantasy 15 el que lo salvó.

Gracias a esto, se crearon más de 900 números de la serie Amazing Spider-Man, tomada como la historia original de Peter Parker, aunque con el tiempo salieron muchas más historias, hasta conformar lo que hoy es el Spider-Verse.

Claramente, las películas no se quedan atrás, pues solamente estas le dieron a Marvel más de $10 mil millones de dólares en taquilla, una cifra astronómica, que supera a lo que facturaron otras entregas populares como Harry Potter. Solamente Star Wars ha recaudado más dinero que las películas de nuestro amigable vecino.