¿Por qué Billie Eilish ganó el Grammy 2026 con canción del 2024?

La reciente victoria de Billie Eilish en los premios Grammy 2026 generó debate entre seguidores debido a la particularidad que rodea a esta canción

Billie Eilish ganó recientemente en los premios Grammy 2026 la categoría de Canción del Año para WILDFLOWER y también contó con otra nominación, pero esto provocó confusión en redes ya que la pieza fue lanzada al mercado desde hace dos años.

Por qué fue elegible para el Grammy 2026

Wildflower apareció originalmente dentro de su álbum más reciente Hit Me Hard and Soft, lanzado en mayo de 2024, proyecto que incluso ya fue considerado en la edición pasada de los Grammy, en febrero de 2025, donde estuvo nominado como Álbum del Año y Mejor Álbum Vocal Pop. Sin embargo, la clave está en el tipo de lanzamiento posterior y en la ventana temporal.

La canción fue liberada como sencillo independiente en febrero de 2025. Esa acción la coloca formalmente dentro del periodo establecido para elegibilidad rumbo a la 68.ª ceremonia —del 31 de agosto de 2024 al 30 de agosto de 2025—, según las reglas oficiales de la Academia de la Grabación.

"WILDFLOWER" by Billie Eilish has been nominated to 2 categories at the 2026 #GRAMMYs:



• Song Of The Year

• Record Of The Yearpic.twitter.com/BkcSr2FhDu — Billie Eilish Charts (@eilishdata) November 7, 2025

Qué dicen las reglas

Las disposiciones contemplan que una canción incluida en un álbum del ciclo anterior puede ser elegible si se publica como sencillo dentro de las categorías correspondientes, y bajo los criterios exactos que la propia Academia marca: que no se haya presentado antes como canción o como sencillo y que ese álbum no haya ganado un Grammy en categoría de interpretación.

En este caso, Hit Me Hard and Soft no ganó premios en los Grammy 2025 —el Álbum del Año fue para Cowboy Carter de Beyoncé y el Mejor Álbum Vocal Pop fue para Short n' Sweet de Sabrina Carpenter— lo que terminó de habilitar completamente la elegibilidad.

Contra quién compitió

En Grabación del Año, Wildflower estuvo compitiendo contra trabajos de Bad Bunny (DtMF), Sabrina Carpenter (Manchild), Doechii (Anxiety), Lady Gaga (Abracadabra), Kendrick Lamar y SZA (luther), Chappell Roan (The Subway) y Rosé con Bruno Mars (APT). Para Canción del Año, la canción se midió con Abracadabra, Anxiety, APT, DtMF, Golden (de KPop Demon Hunters), luther y Manchild.